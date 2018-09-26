Прокурор Татарстана встал на защиту бугульминца Евгения Деданина

Фото: Следком по РТ

В прокуратуре Татарстана отклонили жалобу Следкома на отказ от уголовного преследования бугульминского предпринимателя Евгения Деданина. Соответствующее решение вчера вынес прокурор РТ Илдус Нафиков, поддержав постановление своего первого заместителя, сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.



Напомним, 12 сентября 2018 года следственным органом в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

В ходе прокурорской проверки установлено, что утром 12 сентября 2018 года в дом бизнесмена в Бугульме забрались двое вооруженных грабителей, которые связали хозяина жилища, его супругу и знакомого и стали требовать денег. Бизнесмену удалось освободиться, завязалась драка, в ходе которой он смог вырваться и убежать на кухню, где взял два ножа и стал хаотично отмахиваться. Оба налетчика были тяжело ранены и скончались на месте. Нападавшими оказались 38-летний и 29-летний жители Самарской области.

Следком по РТ возбудил уголовное дело по признакам превышения пределов необходимой обороны. 13 сентября 2018 года первый заместитель прокурора Республики Татарстан Сергей Старостин признал постановление о возбуждении незаконным.

Следователь обратился к прокурору республики с ходатайством об отмене решения нижестоящего прокурора, указав в обоснование своих доводов на недостаточность установленного законом времени для производства тщательной доследственной проверки и целесообразность выполнения проверочных действий в рамках уголовного дела.

Между тем изучение материалов проверки показало, что решение нижестоящего прокурора является законным и обоснованным, а доводы следствия — несостоятельными. Так, приведенные в тексте постановления о возбуждении уголовного дела обстоятельства основаны на предположениях, не соответствуют полученным в ходе доследственной проверки фактам и не дают оснований для формирования вывода о наличии в действиях оборонявшегося признаков указанного преступления, — сообщил о выводах по итогам проверки старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По мнению прокуратуры, следователем нарушены требования уголовно-процессуального закона. При этом комплекс всех необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, в пределах полномочий следствия проведен не был.

В прокуратуре напомнили о тех самых полномочиях:

«По закону в ходе проверки сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий.

При таких обстоятельствах постановление о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя является незаконным. Учитывая изложенное, ходатайство следователя об отмене решения нижестоящего прокурора признано необоснованным и отклонено. Материалы направлены в следственный орган для организации дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения. Ход дополнительной проверки находится на особом контроле прокуратуры республики».

