СК РТ объяснил необходимость возбуждения дела против бугульминского бизнесмена Деданина

Следственный комитет РФ по РТ объяснил, что возбуждение уголовного дела после убийства двоих грабителей в доме бугульминского бизнесмена Евгения Деданина необходимо для установления полной картины произошедшего.

Отмечается, что для установления полной картины произошедшего и для объективного расследования необходимо провести комплекс проверок и экспертиз. Это возможно сделать только после возбуждения уголовного дела.

Также в Следкоме добавили, что основная задача определить, были ли действия Евгения Деданина обороной или превышением ее пределов.

Напомним, что 12 сентября трое грабителей напали на дом предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина. Отбиваясь от преступников, мужчина смертельно ранил двух из них.

13 сентября прокуратура РТ отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Следком намерен оспорить прекращение дела.