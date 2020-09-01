Стало известно, когда и где похоронят убитого бугульминского бизнесмена

Фото: Лина Саримова

Похороны бугульминского предпринимателя Евгения Деданина пройдут 3 сентября. Об этом «Реальному времени» сообщила родственница погибшего.

Евгений Деданин будет похоронен на центральном кладбище в Бугульме.

Напомним, что сегодня днем бизнесмен Евгений Деданин был убит в Бугульме выстрелом в голову из огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого в стрельбе. Задержанный предполагаемый убийца объяснил мотив преступления — это «месть за друзей».

Деданин стал известен всей стране два года назад, когда домой к нему нагрянули двое бандитов с оружием, связали его, жену и друга, требовали денег. Деданин смог вырваться и оказал активное сопротивление. В итоге, оба злоумышленника скончались от ножевых ранений.



