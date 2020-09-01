Отбившегося два года назад от бандитов предпринимателя убили в Бугульме

Убийство средь бела дня

Сегодня днем бизнесмен Евгений Деданин был убит в Бугульме выстрелом в голову из огнестрельного оружия. Информацию об этом подтвердили источники «Реального времени» в правоохранительных органах. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого в стрельбе. Деданин скончался в больнице. Погибшему в июле исполнилось 43 года.



Убийство произошло на территории базы его собственной фирмы, неподалеку от ресторана «Аристократ» на улице Нефтяников. Нападавшего преследовал один из работников базы, и ему удалось настигнуть стрелка и прижать его к обочине своей машиной.

Как сообщает телеграм-канал Baza, подозреваемый в убийстве — 54-летний Араик Мирзонян. Задержали его также на улице Нефтяников. По информации канала, рядом с бизнесменом стоял случайный свидетель. Стрелок также направлял оружие на него, но не выстрелил — он либо передумал, либо случилась осечка.

Как сообщает телеграм-канал Baza, подозреваемый в убийстве — 54-летний Араик Мирзонян. Фото: t.me/tatmediaofficial

Позже информацию официально подтвердило МВД Татарстана. Сообщается, что подозреваемого задержали сотрудники местного ОМВД по горячим следам — им оказался гражданин другого государства, проживающий в Самарской области. На месте преступления обнаружили пистолет, из которого предположительно и был произведен выстрел. Региональное управление Следкома уже возбудило дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование взяла на особый контроль прокуратура Татарстана.

Источники «Реального времени» предполагают, что убийство могло быть актом мести со стороны близких погибших при нападении на бизнесмена в 2018 году.

Фото с места задержания подозреваемого, предоставлено прокуратурой РТ

«Крепкий орешек» Деданин



Деданин владел в Бугульме сетью продовольственных магазинов «Изобилие». Два года назад, утром 12 сентября, к нему в дом залезли вооруженные бандиты, связали находившихся в здании Деданина, его супругу и знакомого и потребовали у предпринимателя денег.

Позже нападавшие повели Деданина через двор, чтобы отключить сигнализацию. Со слов самого Деданина, через несколько секунд после этого ему удалось освободить руки и вырваться, проходя мимо кухни, он схватил ножи и бросился на преступников, которые пытались открыть огонь на поражение.

Деданин владел в Бугульме сетью продовольственных магазинов «Изобилие». Фото yandex.ru

У обоих погибших налетчиков были обнаружены многочисленные ранения жизненно важных органов, в том числе со стороны спины. На теле одного из убитых эксперты насчитали 13 следов от ударов ножом, на теле второго — восемь.

Погибшими оказались 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев из Самарской области. При этом в деле оказался и третий участник — фитнес-тренер Андрей Климанов. Непосредственно в нападении он не участвовал, однако поджидал нападавших в машине и сдавал им в Бугульме квартиру. Позже следствие признало его организатором преступления.

Позже нападавшие повели Деданина через двор, чтобы отключить сигнализацию. Скриншот видео с камер наблюдения

В итоге было возбуждено два уголовных дела — о разбойном нападении, где Деданин был потерпевшим, а также о превышении необходимой самообороны, где Деданин был уже подозреваемым. Однако в итоге дело в отношении Деданина закрыли, а единственный выживший из нападавших, Андрей Климанов, был приговорен к 6 годам в колонии строгого режима. Однако в январе 2020 года Верховный суд Татарстана отменил приговор из-за процессуальных нарушений. Известно, что позже, в июле этого года, Бугульминский суд вынес Климанову новый обвинительный приговор.



Ирина Плотникова, Александр Артемьев