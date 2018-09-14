Следком оспорит прекращение дела по убийству предпринимателем двух налетчиков в Бугульме

Фото: скриншот видео с камеры наблюдения во дворе Деданиных

Как выяснило «Реальное время», в Следкоме по РТ намерены добиваться возобновления расследования по уголовному делу об убийстве двух преступников, напавших в Бугульме на дом предпринимателя Евгения Деданина.

Уголовное дело в отношении бизнесмена возбуждалось не для того, чтобы доказать его виновность в убийстве при превышении пределов необходимой самообороны, а чтобы должным образом расследовать все обстоятельства случившегося, провести необходимые экспертизы, сообщил источник «Реального времени», близкий к следствию.

Напомним, 12 сентября утром в дом Деданиных ворвались двое вооруженных людей в масках, связали хозяина, его жену и друга семьи, стали требовать доступ к сейфу и записям камер наблюдения. С этой целью повели хозяина дома в другое помещение, но он сумел распутать веревки, схватил на кухне два ножа, оказал сопротивление нападавшим, а затем вызвал им скорую. Врачи констатировали смерть обоих налетчиков, как позже выяснилось, прибывших из Самарской области. В тот же день полицейские задержали их предполагаемого сообщника и возбудили дело о разбое.

В Следкоме же было возбуждено дело об убийстве за пределами обороны, задерживать Деданина не стали.

13 сентября первый зампрокурора РТ Сергей Старостин отменил постановление о возбуждении уголовного дела Следкома, посчитав, что Деданин не превышал пределов необходимой обороны, защищая свой дом и близких. По данным источников «Реального времени», решение Старостина будет оспорено путем подачи жалобы его начальнику — прокурору РТ.

Напомним, сам Деданин в разговоре с «Реальным временем» признался — никого убивать не хотел.