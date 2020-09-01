Новости общества

16:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Источник: предполагаемый убийца Деданина задержан в Бугульме

16:00, 01.09.2020
Источник: предполагаемый убийца Деданина задержан в Бугульме
Фото: соцсети

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу предпринимателя Евгения Деданина. Об этом сообщают источники «Реального времени».

СМИ сообщают, что убийство произошло у ресторана «Аристократ». Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Тело Деданина уже находится в морге.

Убийство Деданина произошло на производственной базе его собственной фирмы «Изобилие». Сразу после нападения преступник пытался скрыться на автомобиле. Его преследовал один из работников базы, ему удалось настигнуть стрелка и прижать его к обочине своей машиной. Силовики задержали предполагаемого стрелка и изъяли у него оружие, сообщают источники «Реального времени».

Предполагаемого убийцу зовут Араик Мирзонян, ему 54 года. Его задержали на улице Нефтяников. По данным издания «База», во время нападения рядом с бизнесменом стоял случайный свидетель — убийца также направлял оружие на него, но не выстрелил.

Напомним, что сегодня в Бугульме выстрелом в голову был убит предприниматель Евгений Деданин, который два года назад стал известен тем, что убил двоих грабителей, которые ворвались в его дом.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем