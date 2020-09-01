Источник: предполагаемый убийца Деданина задержан в Бугульме

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Правоохранители задержали предполагаемого убийцу предпринимателя Евгения Деданина. Об этом сообщают источники «Реального времени».

СМИ сообщают, что убийство произошло у ресторана «Аристократ». Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Тело Деданина уже находится в морге.

Убийство Деданина произошло на производственной базе его собственной фирмы «Изобилие». Сразу после нападения преступник пытался скрыться на автомобиле. Его преследовал один из работников базы, ему удалось настигнуть стрелка и прижать его к обочине своей машиной. Силовики задержали предполагаемого стрелка и изъяли у него оружие, сообщают источники «Реального времени».

Предполагаемого убийцу зовут Араик Мирзонян, ему 54 года. Его задержали на улице Нефтяников. По данным издания «База», во время нападения рядом с бизнесменом стоял случайный свидетель — убийца также направлял оружие на него, но не выстрелил.



Напомним, что сегодня в Бугульме выстрелом в голову был убит предприниматель Евгений Деданин, который два года назад стал известен тем, что убил двоих грабителей, которые ворвались в его дом.

