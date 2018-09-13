Бизнесмен из Бугульмы опроверг, что добивал ножом убегающих преступников

Смертельно ранивший грабителей бизнесмен из Бугульмы Евгений Деданин опроверг слухи, что добивал убегавших преступников.



«В средствах массовой информации, в интернете пишут, но это вырвано из контекста, неправильно передано. Что я бежал за кем-то, преследовал — такого не было!», — рассказал «Реальному времени» Деданин.

По его словам, преступники тянули его на улицу, где лежат инструменты — ломы, лопаты.

«Когда он меня повалил, я, наверное, хаотично ударил его в спину, потому что ножей из рук я до последнего не выпускал», — добавил Деданин.

В МВД Татарстана и Следкоме официально подтвердили, что по факту нападения на семью бугульминца было возбуждено два уголовных дела. При этом Следком по РТ подозревает Деданина в убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Подробно — в материале «Реального времени».