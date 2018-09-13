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Бизнесмен из Бугульмы опроверг, что добивал ножом убегающих преступников

19:12, 13.09.2018 1
Бизнесмен из Бугульмы опроверг, что добивал ножом убегающих преступников
Фото: sledcom.ru

Смертельно ранивший грабителей бизнесмен из Бугульмы Евгений Деданин опроверг слухи, что добивал убегавших преступников.

«В средствах массовой информации, в интернете пишут, но это вырвано из контекста, неправильно передано. Что я бежал за кем-то, преследовал — такого не было!», — рассказал «Реальному времени» Деданин.

По его словам, преступники тянули его на улицу, где лежат инструменты — ломы, лопаты.

«Когда он меня повалил, я, наверное, хаотично ударил его в спину, потому что ножей из рук я до последнего не выпускал», — добавил Деданин.

В МВД Татарстана и Следкоме официально подтвердили, что по факту нападения на семью бугульминца было возбуждено два уголовных дела. При этом Следком по РТ подозревает Деданина в убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Подробно — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:05
    Правильно, у нас всё превышение, законы прокриминальные.
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