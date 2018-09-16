Доренко об уголовном деле против бизнесмена из Бугульмы: «Это глупость нашего закона»

Журналист Сергей Доренко в эфире радио «Говорит Москва» прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении бизнесмена Евгения Деданина из Бугульмы из-за убийства при превышении самообороны.



Он отметил, что согласно закону РФ, обороняться можно оружием более низкой опасности. При этом, когда преступник отбросил пистолет в сторону, он уже не представляет для тебя опасности.

«Второй был без пистолета и без ножа. Ты убиваешь второго, и здесь с точки зрения русского закона, безусловно, ошибка, ведь у него не было ни ножа, ни пистолета, ни намерения тебя убить. Значит, ты превысил пределы самообороны. Вот это глупость (извините, это моя оценка) нашего закона, она все еще не решена, эта глупость по-прежнему торжествует», — пояснил Доренко.

Напомним, 12 сентября трое грабителей напали на дом местного предпринимателя. Отбиваясь от преступников, мужчина смертельно ранил двух из них. По факту нападения возбуждено сразу два уголовных дела. МВД Татарстана расследует обстоятельства разбоя, в котором предприниматель и его семья являются потерпевшими. А вот Следком по РТ подозревал Деданина в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

13 сентября первый зампрокурора РТ Сергей Старостин отменил постановление о возбуждении уголовного дела Следкома. Однако СК РФ собирается обжаловать решение прокуратуры.