Новости происшествий

22:26 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Следком РФ опубликовал кадры с места убийства бизнесмена Деданина в Бугульме

21:16, 01.09.2020 Сюжет:  Дело Деданина
Следком РФ опубликовал кадры с места убийства бизнесмена Деданина в Бугульме
Фото: скриншот

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Евгения Деданина.

Предпринимателя сегодня убили в Бугульме. СМИ опубликовали момент убийства Деданина, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Задержанный предполагаемый убийца бизнесмена объяснил мотив убийства «местью за друзей».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на особый контроль расследование убийства Евгения Деданина.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем