Следком РФ опубликовал кадры с места убийства бизнесмена Деданина в Бугульме
Следственный комитет РФ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Евгения Деданина.
Предпринимателя сегодня убили в Бугульме. СМИ опубликовали момент убийства Деданина, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Задержанный предполагаемый убийца бизнесмена объяснил мотив убийства «местью за друзей».
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на особый контроль расследование убийства Евгения Деданина.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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