Расследование убийства Деданина взяла на контроль прокуратура Татарстана

Фото: прокуратура РТ

Расследование убийства предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина взяла на особый контроль прокуратура Татарстана, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Как рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов для координации действий оперативных служб. Прокуратура проводит надзор за ходом расследования.

Напомним, что сегодня на территории базы в Бугульме бизнесмен Евгений Деданин был убит выстрелом в голову из огнестрельного оружия. Следком Татарстана сообщил о возбуждении уголовного дела.

