За нападение на предпринимателя, зарезавшего грабителей, будут судить тренера по единоборставам

В пятницу будут судить единственного оставшегося в живых подозреваемого в соучастии в нападении на 41-летнего предпринимателя Евгения Деданова.

Двое напавших, которые залезли в дом Деданова — погибли. Но в день нападения на одной из улиц Бугульмы задержали «Форд» с предполагаемым подельником. Именно на этом автомобиле жители Самарской области, похоже, и расчитывали скрыться после всего. Им оказался тренер по единоборствам Андрей Климанов, передает «Комсомольская правда».

Напомним, 12 сентября утром в дом Деданиных ворвались двое вооруженных людей в масках, связали хозяина, его жену и друга семьи, стали требовать доступ к сейфу и записям камер наблюдения. С этой целью повели хозяина дома в другое помещение, но он сумел распутать веревки, схватил на кухне два ножа, оказал сопротивление нападавшим, а затем вызвал им скорую.

Врачи констатировали смерть обоих налетчиков, как позже выяснилось, прибывших из Самарской области. В тот же день полицейские задержали их предполагаемого сообщника и возбудили дело о разбое.

После чего, хозяину дома было предъявлено обвинение в убийстве за пределами обороны. 13 сентября первый зампрокурора РТ Сергей Старостин отменил постановление о возбуждении уголовного дела Следкома. Комитет решил добиваться возобновления дела.

Сам Деданин в разговоре с «Реальным временем» признался — никого убивать не хотел.