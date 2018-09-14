Арестованный в Бугульме тренер отрицает причастность к нападению на дом предпринимателя Деданина

В Бугульминском горсуде рассмотрели ходатайство об аресте тренера Андрея Климанова, задержанного по делу о разбойном нападении на дом предпринимателя Евгения Деданина. Он отправлен под стражу на 2 месяца.

В суде Климанов заявил, что не понимает, с чего силовики взяли, что он участвовал в нападении. Он рассказал журналистам, что ни в чем не замешан, его машину 12 сентября остановили, его самого положили на асфальт, приложив пару раз головой об землю, и заявили: «Давай, признавайся».

Напомним, 12 сентября на дом бугульминского предпринимателя Деданина было совершено вооруженное нападение, но он сумел развязать веревки и схватить кухонные ножи. Двое налетчиков из Самарской области получили смертельные ранения. Их предполагаемого сообщника на машине полиция задержала позже.

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