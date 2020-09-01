Следком Татарстана сообщил о возбуждении уголовного дела после убийства бугульминского бизнесмена

По факту убийства бизнесмена Евгения Деданина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Татарстана.

По данным СК, 40-летний предприниматель скончался в больнице, а не на территории базы.

По подозрению в убийстве задержан 54-летний гражданин иностранного государства, проживавший в Самаре. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Ранее МВД Татарстана официально прокомментировало убийство бизнесмена Деданина.

