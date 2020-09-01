Источник: в Татарстане убит предприниматель Евгений Деданин

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В Бугульме убит предприниматель Евгений Деданин, сообщили СМИ и телеграм-каналы. Источники «Реального времени» в правоохранительных органах подтверждают: мужчина мертв в результате огнестрельного ранения.

Они не исключили, что убийство — это месть со стороны тех, кто погиб два года назад во время нападения на семью бизнесмена.

Деданин стал известен два года назад, когда убил двоих грабителей, которые ворвались в его дом. 12 сентября 2018 года в дом бугульминского бизнесмена ворвались двое неизвестных. Они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их гостя. Однако предприниматель смог высвободиться и дал нападавшим отпор. Он нанес обоим несколько ножевых ранений, от которых преступники скончались. Единственный выживший соучастник нападения на бугульминского предпринимателя получил 6 лет колонии.

