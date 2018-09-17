В Сети появилась петиция в защиту предпринимателя из Бугульмы, смертельно ранившего грабителей

В Сети создали петицию в защиту предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина. Мужчину хотят посадить за убийство двух ворвавшихся в его дом бандитов.

«Житель Бугульмы Евгений Деданин для всей страны стал примером храбрости и умения дать отпор отморозкам: он геройски защитил свою семью в схватке с двумя бандитами», — написали авторы петиции.



Напомним, 12 сентября трое грабителей напали на дом Деданина. Отбиваясь от преступников, мужчина смертельно ранил двух из них. По факту нападения возбуждено сразу два уголовных дела. МВД по Татарстану расследует обстоятельства разбоя, в котором предприниматель и его семья являются потерпевшими. А вот Следком по РТ подозревал Деданина в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

13 сентября первый зампрокурора РТ Сергей Старостин отменил постановление о возбуждении уголовного дела Следкома. Однако СК РФ собирается обжаловать решение прокуратуры.