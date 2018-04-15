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Итоги дня: митинг против МСЗ в Осиново, новые санкции США и «Мисс Россия-2018» из Чувашии

19:27, 15.04.2018 1

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 апреля.

В Осиново прошел согласованный митинг против строительства мусоросжигательного завода. В нем также принял участие глава Осиновского сельского поселения Альберт Салимов. Активисты провели внутреннее голосование по поводу строительства МСЗ. Позже активисты вышли на согласованный пикет в сквере им. Тинчурина.

Сегодня США объявили о разработке нового пакета антироссийских санкций. Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что о новых ограничительных мерах в отношении России будет объявлено уже завтра, 16 апреля. А Москва продолжает разработку ответных санкций в отношении США. Накануне стало известно, что Россия может запретить трудоустраивать граждан США, прекратить поставки в США двигателей для гражданских и военных спутников и ограничить ввоз алкоголя и табака из США. Теперь о санкциях в сфере транспорта заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Тем временем в Татарстане разгорается межведомственный скандал на фоне дела Швецовых. Сегодня ночью из полицейского изолятора временного содержания в Казани был освобожден задержанный накануне на 48 часов бывший вице-премьер РТ Владимир Швецов. Источник «Реального времени» в правоохранительных органах утверждает, что произошло это около 3 часов ночи по требованию и. о. прокурора Казани Дениса Хабибуллина.

А первой красавицей России стала жительница Чувашии Юлия Полячихина. «Мисс Россия-2018» вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в 3 миллиона рублей и новый автомобиль.

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