В Госдуме подготовят законопроект о передаче Минобороны данных ЗАГС

Соответствующий законопроект внес председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

Фото: Роман Хасаев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в Госдуму законопроект, предоставляющий Минобороны доступ к данным ЗАГС для поддержки семей военных. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документом предлагается наделить ведомство полномочиями на получение информации о госрегистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра ЗАГС в электронной форме. Это позволит ускорить процесс предоставления социальных гарантий и компенсаций военным, лицам гражданского персонала ВС РФ, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Володин уточнил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. По его мнению, солдаты, офицеры и их семьи должны получать все положенные им законом меры поддержки оперативно и без ненужной бумажной волокиты.

Председатель Госдумы напомнил, что с 2022 года по направлению поддержки военнослужащих принято 159 законов.

Ранее в Думу внесли законопроект, предусматривающий направление части призывников на срочную службу в пожарные подразделения МЧС. Инициативу поддержали в МЧС и Минобороны.



Рената Валеева