Танцы, плов и сумаляк: как в Татарстане отметили Науруз на Казанском ипподроме

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане отметили праздник Науруз — древний праздник весны, который уходит корнями в VII век до нашей эры. Он символизирует возрождение природы, надежду на щедрый урожай и отмечается в день весеннего равноденствия — 21 марта. Обстановку с праздничных гуляний передали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На сцене и площадках казанского ипподрома собрались представители разных народов, чтобы поделиться своими традициями. Аварцы исполнили древний танец «Круг», тюльпаны стали символом наступившей весны. Таджики кружились под звуки традиционных инструментов, а азербайджанцы пели песни на родном языке. Для погружения в азербайджанскую культуру была организована фотозона с национальными музыкальными инструментами — тарком и мандолиной.

Каждый народ подготовил свое отдельное подворье. Казахи угощали вице‑премьера Лейлу Фазлееву традиционными сладостями и блюдами из конины. Иранцы, афганцы, кыргызы, башкиры, туркмены и другие народы также представили свои обычаи и угощения.

Особое место на празднике занял сумаляк — традиционная сладкая каша из пророщенных зерен пшеницы с добавлением муки и масла, которую готовят узбеки. За ним выстроилась очередь: гости не только пробовали блюдо, но и принимали участие в его приготовлении. По узбекским поверьям, если незамужняя девушка приготовит сумаляк на Науруз и загадает желание, то в следующем году она обязательно выйдет замуж.

Рената Валеева