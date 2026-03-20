В Татарстане выделят почти полмиллиарда рублей на реконструкцию водопроводов

Публикуем адреса предстоящих работ

В Татарстане на строительство и ремонт систем водоснабжения выделят 480,5 млн рублей. Все соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок, а завершить работы планируется до 30 ноября.

Первый тендер предусматривает выделение 88,4 млн рублей на ремонт систем водоснабжения в нескольких районах республики. Финансирование распределится следующим образом:

Апастовский район — 5 млн рублей;

Бавлинский район — 25 млн рублей;

Буинский район — 1,9 млн рублей;

Спасский район — 5 млн рублей;

Черемшанский район — 3,9 млн рублей;

Ютазинский район — 15 млн рублей.

В числе населенных пунктов, где пройдут работы, — поселок Каратун, село Кзыл‑Яр, село Нурлаты, город Болгар, село Старые Кутуши и село Байряки‑Тамак, а также пгт Уруссу и село Байряка.

Второй тендер на сумму 88 млн рублей затронет четыре района. Работы проведут в Апастовском районе (села Нижний Биябаш и Шонгуры), в Буинском районе (деревня Аксу, Кошки‑Шемякино, Чувашское Пимурзино, село Сорок‑Сайдак), в Высокогорском районе (село Пановка) и в Тетюшском районе (деревня Малое Шемякино).

Самый крупный тендер, третий по счету, предусматривает финансирование в размере 169 млн рублей и охватит 13 районов республики. В их числе Атнинский (село Большая Атня), Агрызский (город Агрыз), Аксубаевский (деревня Нижние Савруши), Алексеевский (село Чувашская Майна), Елабужский (село Танайка), Кайбицкий (село Большие Кайбицы), Лениногорский (село Дурасово), Менделеевский (деревня Псеево), Мензелинский (села Подгорный и Топаево), Пестречинский (село Ленино‑Кокушкино), Сармановский (село Рангазар), Чистопольский (село Кутлушкино) районы.

Четвертый тендер, на 108 млн рублей, направлен на ремонт систем водоснабжения в пяти районах:

Апастовский — село Большие Кокузы;

Бугульминский — город Бугульма;

Елабужский — поселок Тарловка;

Менделеевский — село Монашево;

Черемшанский — село Нижняя Каменка.

Последние 38 млн рублей выделят исключительно на Балтасинский район. Средства пойдут на обновление водопроводов в селе Нижняя Сосна, селе Старая Салаусь, а также в деревнях Сырья, Мельничная и Ципья.

Рената Валеева