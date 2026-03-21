FT назвала страну-соседа Ирана с самым высоким уровнем обстрелов в Персидском заливе

Общее число зафиксированных атак на страну с начала конфликта достигло 2 063

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — самое обстреливаемое государство среди соседей Ирана в Персидском заливе, пишет Financial Times.

По данным издания, только за сутки 20 марта власти ОАЭ зарегистрировали в воздушном пространстве страны 15 беспилотников и 7 баллистических ракет, запущенных Ираном. Вместе с ними общее число зафиксированных атак на ОАЭ с начала конфликта достигает 2 063.

Источник, близкий к иранским властям, ранее говорил FT, что Тегеран бьет по отелям, аэропортам и другим гражданским объектам стран Персидского залива — Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, — чтобы сделать эти места небезопасными для американских граждан.

Шесть иранских чиновников ранее рассказали The New York Times, что план покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи состоял в том, чтобы сделать войну со страной чрезвычайно дорогостоящей не только для Израиля и США, но и для арабских стран, их экономик, туризма, мировой энергетики, транспорта и судоходства.

Напомним, 16 марта российские туроператоры завершили вывоз российских туристов из ОАЭ. На момент обострения ситуации, 28 февраля, в ОАЭ находилось около 50 тыс. российских туристов.



Рената Валеева