НАТО вывело войска из Ирака на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Их перевели в Европу

НАТО вывело все свои войска из консультативной миссии в Ираке, сообщает Reuters со ссылкой на военное объединение. Это связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

— Я хотел бы поблагодарить Республику Ирак и всех союзников, которые оказали помощь в безопасной передислокации персонала НАТО из Ирака, — заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

По данным Reuters, НАТО передислоцировало «несколько сотен» военнослужащих в военный штаб в итальянском Неаполе. Миссия альянса сосредоточена на консультировании иракских сил безопасности и оказании им помощи в наращивании их потенциала.

Три дня назад президент США Дональд Трамп заявил, что большинство стран НАТО отказались участвовать в военной операции против Ирана и помогать в разблокировке Ормузского пролива. В связи с этим, по его словам, Соединенные Штаты «не нуждаются» в поддержке альянса, а также Японии, Австралии и Южной Кореи.

Денис Петров