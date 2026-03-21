В Татарстане завершили согласование протоколов общих собраний по программе «Наш двор»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершены согласования протоколов общих собраний собственников в рамках программы «Наш двор». Об этом сообщила руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Арина Петрова.

Следующий этап — подготовка итоговых схем благоустройства для предстоящих встреч с жителями. На данный момент все 560 схем загружены на проверку кураторам. Их необходимо проверить, устранить замечания и принять до 27 марта.

Итоговые схемы благоустройства будут презентованы жителям перед стартом работ по благоустройству. Строительные работы в республике запланированы на начало апреля.

Все необходимые данные от ресурсоснабжающих организаций, которые параллельно проведут свои работы во дворах, уже получены. Это позволяет приступить к формированию графиков дорожных работ и работ по наружному освещению в рамках программы. Ряд районов уже завершил эту работу, а финальный срок подготовки всех графиков установлен на 27 марта. Именно на эти графики будут опираться поставщики и производители детского и уличного оборудования.

Напомним, примерно в 80 дворах работы начнутся либо в середине, либо в конце апреля — в зависимости от погодных условий. В этом году будет благоустроен 561 двор в 13 районах Татарстана, что на 116 меньше, чем в 2025 году. Однако бюджет программы остался прежним — 10 млрд рублей.



Рената Валеева