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Титул «Мисс Россия-2018» получила 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашии

07:28, 15.04.2018
Титул «Мисс Россия-2018» получила 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашии
Фото: instagram.com/miss_russia_org

Титул «Мисс Россия-2018» получила Юлия Полячихина из республики Чувашия, ей вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль.

Девушке 18 лет, она окончила школу с золотой медалью. Полячихина будет представлять страну в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина, а второй вице-мисс Наталья Строева. Лидером смс-голосования была объявлена Норгьянма Монгуш, передает «РИА Новости».

Напомним, «Мисс Россия-2017» стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области.

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