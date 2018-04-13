Россия может запретить брать на работу граждан США
Проект ответных мер России на действия США предусматривает запрет или ограничение на наем граждан США или стран, поддерживающих политику Штатов.
В Госдуму России внесли законопроект, который предлагает ответные действия на антироссийские санкции США. В частности, в нем есть такой пункт:
передает «РИА Новости» со ссылкой на законопроект.
Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний, и уже готовит новую порцию ограничений из-за «дела Скрипалей» и «других причин».
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым