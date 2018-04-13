Россия может запретить брать на работу граждан США

Проект ответных мер России на действия США предусматривает запрет или ограничение на наем граждан США или стран, поддерживающих политику Штатов.



В Госдуму России внесли законопроект, который предлагает ответные действия на антироссийские санкции США. В частности, в нем есть такой пункт:



передает «РИА Новости» со ссылкой на законопроект.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний, и уже готовит новую порцию ограничений из-за «дела Скрипалей» и «других причин».

