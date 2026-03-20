Фестиваль «Звезды гостеприимства» соберет в Казани профессионалов из России и Африки

С 29 по 31 марта в городе пройдет фестиваль для работников туристической, ресторанной и гостиничной сфер

С 29 по 31 марта в Казани пройдет IV Межрегиональный фестиваль профессионального мастерства «Звезды гостеприимства» для работников туристической, ресторанной и гостиничной сфер. Проект реализуется с 2015 года, и за это время через конкурс прошли более 900 специалистов из десятков городов страны.

В этом сезоне на участие подано 327 заявок из 29 городов России, в том числе от специалистов из ОЭЗ «Алабуга» — представителей Нигерии, Буркина‑Фасо, Зимбабве, Танзании и Бенина.

Фестиваль пройдет в 13 номинациях: «Лучший портье», «Лучшая горничная», «Лучший менеджер по внутреннему и въездному туризму», «Лучший менеджер ресторана», «Лучший официант», «Лучший бармен», «Лучший повар», «Лучший кондитер», «Лучший сити‑блогер», «Восходящая звезда. Лучший менеджер по внутреннему и въездному туризму» (для студентов), «Лучший бариста», «Лучший маркетолог» и «Будущая звезда гостеприимства. Лучший официант» (для школьников).

пресс-служба исполкома Казани

Победители поборются за 50 тыс. рублей, кубок и диплом от мэра Казани, а также подарки от партнеров проекта.



Рената Валеева