Россия в ответ на санкции может ограничить ввоз алкоголя и табака из США

Российские ответные меры на антироссийские санкции предполагают приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей, а также и запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.



Соответствующий проект закона внесен в Госдуму. Законопроект разработан как ответная мера на вызовы США, их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как России в целом, так и ее граждан и юридических лиц, передает «РИА Новости».

При этом ответные меры затронут не только США, но и Францию, Великобританию и те страны, которые имеют «определенную позицию» по Сирии. Отмечается, что запреты не коснутся ввоза товаров для личного пользования.

Ранее сообщалось, что проект ответных мер предусматривает запрет или ограничение на наем граждан США.