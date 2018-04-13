Россия в ответ на санкции может ограничить ввоз алкоголя и табака из США
Российские ответные меры на антироссийские санкции предполагают приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей, а также и запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
Соответствующий проект закона внесен в Госдуму. Законопроект разработан как ответная мера на вызовы США, их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как России в целом, так и ее граждан и юридических лиц, передает «РИА Новости».
При этом ответные меры затронут не только США, но и Францию, Великобританию и те страны, которые имеют «определенную позицию» по Сирии. Отмечается, что запреты не коснутся ввоза товаров для личного пользования.
Ранее сообщалось, что проект ответных мер предусматривает запрет или ограничение на наем граждан США.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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