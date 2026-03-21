Работы по строительству школ в Татарстане выполнены на 26%

12:28, 21.03.2026

Строительно‑монтажные работы по детсадам выполнены на 35%

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане работы по строительству школ выполнено на 26%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В сфере образования запланировано создание семь общеобразовательных организаций. Контракты уже заключены по шести школам, а по оставшемуся объекту — школе в Казани — контракт планируется подписать до конца апреля.

Кроме того, в списке образовательных объектов этого года значатся три детских сада, где строительно‑монтажные работы выполнены на 35%.

В отрасли здравоохранения идет строительство приемно‑диагностического отделения стационара. По нему выполнение составляет 29% от запланированного объема работ.

Совместно с Минспорта реализуются мероприятия по строительству 14 спортобъектов. В этой категории:

  • по спортплощадкам и футбольным манежам выполнение к текущей дате составляет всего 5%, в работе находятся четыре объекта;
  • по крупному спортивному проекту — Центру развития футбола — выполнение достигло 62%;
  • три ледовые арены также находятся в работе, но их текущий уровень выполнения — 5%.

По отрасли культуры в текущем году реализуются семь объектов: строительство трех МФЦ выполнено на 44%. Строительство четырех детских школ искусств, реализуемых в рамках нацпроекта «Семья», выполнено лишь на 7%.

В сфере экологии продолжается рекультивация иловых полей в Казани. Здесь уже закрыто 93% от общего объема работ.

Рената Валеева

