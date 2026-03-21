Глава Россельхознадзора назвал сроки локализации очагов пастереллеза под Новосибирском

С января в пяти районах субъекта введен карантин из‑за распространения заболевания

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что жесткие, но необходимые меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершатся в ближайшие дни. Его слова цитирует региональное правительство.

— Меры, которые вынуждены были предпринимать, они достаточно жесткие, но они необходимы. Если наши люди хотят дальше развивать у себя какое‑то производство, то чем быстрее мы завершим, тем быстрее это производство можно будет начинать… В ближайшие дни буквально уже ситуация <…> будет завершено то, что вынуждены мы делать, — сообщил Данкверт.

Он подчеркнул, что главная задача — установить полный контроль над ситуацией, и отметил, что она уже контролируемая.

— Те меры поддержки, которые субъект, непосредственно губернатор, принял решение, — они достаточны для того, чтобы купировать ситуацию, — добавил глава Россельхознадзора.

По словам Данкверта, распространение пастереллеза в регионе связано в том числе с нелегальным перемещением скота:

— Многие вещи, которые мы связываем с распространением, — это все‑таки нелегальное перемещение скота.

С января в пяти районах Новосибирской области введен карантин из‑за распространения заболевания. Специалисты проводят мероприятия по локализации очагов, в том числе изымают скот у личных подсобных хозяйств. Для ускорения борьбы с заболеванием в регионе введен режим ЧС, ведутся работы по дезинфекции, а правительство направило туда рабочую группу для проверки.

Власти региона предусмотрели меры поддержки пострадавших жителей:

компенсационные выплаты и соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума на девять месяцев;

возмещение части стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными хозяйствами.

Наиболее острая ситуация сложилась в селах Козиха, Новопичугово, Новоключи, Чернокурья и других. Местные жители, для многих из которых животноводство — единственный источник дохода, сообщают о сложностях, связанных с изъятием скота. В интернете распространяются видеоролики с фермерами, протестующими против изъятия и сжигания животных: некоторые утверждают, что у них забирают абсолютно здоровую скотину без документов, подтверждающих диагноз.

Сергей Данкверт отметил, что пастереллез в Новосибирской области приобрел нестандартную форму, начав мутировать. Тем не менее, по его оценке, сейчас ситуация находится под контролем.

