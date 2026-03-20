Путин учредил в Вооруженных силах России День военно-политических органов

Он будет отмечаться 15 мая

Президент России Владимир Путин учредил в Вооруженных силах России День военно-политических органов. Его будут праздновать 15 мая, говорится в указе, доступном на сайте официального опубликования правовых актов.

— Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая, — гласит документ.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, в ноябре Путин подписал указ о создании в стране Дня российской фельдъегерской связи. Официальный статус празднику придан с целью сохранения и развития исторических традиций.

Галия Гарифуллина