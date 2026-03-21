Европейский безвиз для украинцев больше не будет бесплатным

Украинцы, внесенные в базу, получат право на многократный въезд в ЕС, но без права на постоянное проживание

Гражданам Украины, которые собираются поехать в страны ЕС, придется платить по €20 с человека за регистрацию в электронной системе ETIAS, сообщает украинское издание «Новини.Live» со ссылкой на новые правила, вступающие в силу в 2026 году.

Электронная система саморегистрации (ETIAS) для граждан государств, с которыми у ЕС действует безвизовый режим, является частью процесса обновления механизмов визового и пограничного контроля в Евросоюзе. Регистрация будет обязательной и платной. Система будет активно использоваться на границах с конца 2026 года.

Требования касаются не только граждан Украины, но и других стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.

Оплатить сбор можно только по карте. Некоторые категории украинцев будут освобождены от его уплаты: это граждане старше 70 и моложе 18 лет, а также члены семей граждан ЕС.

Регистрация в ETIAS будет действовать три года или до конца срока действия паспорта, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит раньше. Украинцы, внесенные в базу, получат право на многократный въезд в ЕС, но без права на постоянное проживание или трудоустройство.

Рената Валеева