Все новости
В Казани капитально отремонтируют общежитие медуниверситета за 250 млн рублей

18:53, 21.03.2026

Работы должны завершить до конца лета 2027 года

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Казани проведут капремонт общежития №4 КГМУ, расположенного по адресу: улица Пионерская, 14. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком выступает сам КГМУ, на реализацию проекта в Советском районе города выделено 250 млн рублей. Работы должны быть завершены до 30 августа 2027 года.

В рамках регламента подрядчику предстоит провести монтаж окон и металлических дверей, в том числе противопожарных, обустройство санузлов, ремонт ступеней лестничных клеток с последующей антисептической обработкой, отделочные работы по потолку и устройству полов, ремонт и утепление фасада, установку пандуса, ремонт крыши и утепление чердака.

Ранее стало известно, что в Казани проведут капремонт здания общежития КазГИК. Объект расположен на улице Нурсултана Назарбаева, 60а. На проведение работ выделено 450,7 млн рублей.

Рената Валеева

Новости партнеров

Читайте также