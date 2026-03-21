В Татарстане проверили 93% зерновых семян — 230 тыс. тонн

Завоз семян идет по графику на уровне прошлого года

Филиалом «Россельхозцентра» в Татарстане проверено 230 тыс. тонн семян — это 93% от объема зерновых. За последние две недели показатель вырос на 4%. Завоз семян идет по графику на уровне прошлого года. Об этом сообщил заместитель премьер‑министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Из необходимого объема покупных семян законтрактовано 89% кукурузы, 85% подсолнечника и 99% сахарной свеклы.

Дневные положительные температуры на территории республики установились с 11 марта. Ночные заморозки пока сдерживают резкое таяние снега и возникновение паводковых ситуаций, что благоприятно сказывается на графике подготовки к посевной.

Под урожай текущего года, с учетом осеннего внесения, накоплено 61 кг минеральных удобрений на гектар. За последние две недели динамика положительная: прибавка составила 67 тыс. тонн, или 11 кг действующего вещества на гектар.

В части господдержки в настоящее время до получателей доведено 263 млн рублей. В ближайшие две недели будет перечислено еще более 1,9 млрд рублей.

Итоговая приемка готовности хозяйств к весенне‑полевым работам будет проходить с 23 по 27 марта. К этому времени необходимо завершить агрегатирование сельхозмашин, укомплектовать тракторы механизаторами, обеспечить безопасные условия труда и провести встречи с трудовыми коллективами для разъяснения условий оплаты труда на период посевной кампании.

М. Зяббаров напомнил, что с 1 по 30 апреля ограничат движение грузового автотранспорта по дорогам регионального и муниципального значения. Ограничения не будут распространяться на перевозку продуктов питания, кормов, удобрений, семян и ГСМ.

Рената Валеева