Аналитики назвали, сколько казанцы готовы потратить на обновление бытовой техники

Жители столицы Татарстана обновляют бытовую технику в среднем раз в три года

Жители Казани в среднем планируют потратить 54 000 рублей на покупку бытовой техники в текущем году, выяснили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы».

Казанцы обновляют бытовую технику в среднем раз в три года. При этом 33% делают это каждые 2—3 года, 12% — ежегодно, а 10% — раз в полгода и чаще. К частым покупкам склонны молодые люди в возрасте 18—24 лет.

Основной причиной покупки для большинства жителей города остается поломка старой техники — так поступают 70% опрошенных. Еще 39% иногда обновляют устройства ради моделей с улучшенными характеристиками и новыми функциями. Спонтанные покупки под влиянием акций и распродаж совершают 18% респондентов. 16% могут обновить технику из‑за ремонта или смены интерьера — особенно это характерно для представителей поколения зумеров (24%). Кроме того, 10% казанцев покупают устройства про запас, не дожидаясь выхода текущей техники из строя.

Онлайн‑реклама оказывает влияние на выбор почти половины (43%) участников опроса, а для 12% она является одним из ключевых факторов при принятии решения.

Бюджеты на покупку бытовой техники распределяются следующим образом:

15% опрошенных закладывают до 10 000 рублей;

22% — от 10 000 до 30 000 рублей;

22% — от 30 000 до 50 000 рублей;

20% готовы потратить от 50 000 до 100 000 рублей;

11% планируют расходы свыше 100 000 рублей.

В 2025 году жители Татарстана потратили на интернет-покупки 237 млрд рублей, что на 33,5% больше, чем в 2024 году. Доля онлайн-продаж в розничной торговле составила 13,3%.

Рената Валеева