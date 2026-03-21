Средства ПВО за сутки уничтожили 668 беспилотников, 31 дрон — над Москвой

Ранее российские военные заявили, что в течение суток нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Чилы ПВО течение минувших суток нейтрализовали 668 беспилотников самолетного типа и перехватили девять управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Минобороны.

Параллельно с этим военное ведомство заявило о нанесении серии ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в Max подтвердил, что общее число ликвидированных аппаратов на подлете к столице достигло 31 единицы.

— Уничтожены еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — подчеркнул Сергей Собянин в субботнем сообщении.

Согласно заявлению Минобороны, группировка войск «Восток» смогла продвинуться в глубину обороны ВСУ на своем участке. Одновременно с этим подразделения группировки «Южная» нанесли огневое поражение по позициям украинских формирований в районах Славянска, Константиновки и Краматорска.

Ранее над Татарстаном сбили беспилотники. В Саратовской области дроны повредили жилые дома, в Уфе два беспилотника попали в строящийся дом.

Рената Валеева