Средства ПВО за сутки уничтожили 668 беспилотников, 31 дрон — над Москвой
Ранее российские военные заявили, что в течение суток нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины
Чилы ПВО течение минувших суток нейтрализовали 668 беспилотников самолетного типа и перехватили девять управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Минобороны.
Параллельно с этим военное ведомство заявило о нанесении серии ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в Max подтвердил, что общее число ликвидированных аппаратов на подлете к столице достигло 31 единицы.
— Уничтожены еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — подчеркнул Сергей Собянин в субботнем сообщении.
Согласно заявлению Минобороны, группировка войск «Восток» смогла продвинуться в глубину обороны ВСУ на своем участке. Одновременно с этим подразделения группировки «Южная» нанесли огневое поражение по позициям украинских формирований в районах Славянска, Константиновки и Краматорска.
Ранее над Татарстаном сбили беспилотники. В Саратовской области дроны повредили жилые дома, в Уфе два беспилотника попали в строящийся дом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».