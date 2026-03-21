Axios: Минфин США разрешил операции с иранской нефтью впервые с 1996 года

Штатами разрешаются все операции, необходимые для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти

Временное смягчение санкций США в отношении иранской нефти позволит оперативно вывести на мировой рынок около 140 млн баррелей сырья, что может стабилизировать цены на рынке. Об этом в соцсети X заявил журналист американского новостного сайта Axios Барак Равид.

— США позволят Ирану получить около 14 млрд дохода от нефти, — отметил Равид. Он подчеркнул, что США фактически впервые с 1996 года допускают операции с иранской нефтью, что, по его мнению, является серьезной уступкой Тегерану на фоне продолжающейся войны против Исламской Республики.

Глава Минфина США Скотт Бессент выдал лицензию на доставку и продажу нефти и производных продуктов из Ирана, погруженных на танкеры. В документе говорится, что разрешаются все операции, необходимые для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов, погруженных на любое судно не позднее 20 марта. Мера будет действовать до 19 апреля.

Министр финансов США пояснил, что временное открытие текущих поставок на мировые рынки обеспечит поставку около 140 млн баррелей нефти.

13 марта Минфин США выдал лицензию, разрешающую поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. При этом лицензия прямо запрещала «любые транзакции или деятельность, связанные с Ираном, правительством Ирана или товарами и услугами иранского происхождения».

Напомним, 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также по американским базам на Ближнем Востоке — в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, через который проходит около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

