12 шайб и слухи про игру в «поддавки»: «Ак Барс» и «Динамо» красочно попрощались с «регуляркой»

Далее — плей-офф и серия с «Трактором»

«Ак Барс» обыграл в гостях московское «Динамо» со счетом 7:5 в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча получилась интересной для зрителей, но, кажется, ее исход был предопределен заранее. Не в плане договорняка, а турнирной составляющей. Подробности — в материале «Реального времени».

Игра в «поддавки» или всерьез?

Заключительный матч в регулярном чемпионате не имел турнирного значения для «Ак Барса». Казанцы задолго до того решили не только задачу по выходу в плей-офф, но и сняли вопросы по итоговому месту в конференции. Уже к завершению предыдущего матча против «Сочи» даже был известен соперник «барсов» по первому раунду Кубка Гагарина, коим стал челябинский «Трактор».

А вот московское «Динамо» столкнулось с непростой дилеммой. Все сводилось к тому, что «бело-голубым» было выгоднее проиграть свой последний матч в «регулярке», причем в основное время. Иначе команда Вячеслава Козлова выходила бы в плей-офф на ЦСКА. Об этом говорили в прессе и в среде болельщиков — с армейцами бороться в стартовом раунде сродни катастрофе.

Но состав на игру с «Ак Барсом» вышел вполне боевой. В воротах значился Максим Моторыгин, в защите — Кирилл Адамчук, а в атаке — сам Никита Гусев, которому в партнеры поставили Семена Дер-Аргучинцева. И динамовцы даже открыли счет на 8-й минуте встречи (причем в меньшинстве!). Затем вовсе удвоили преимущество: Иван Зинченко оказался самым расторопным на «пятачке» — 2:0.

Ничего не предвещало поражения «Динамо». Правда, тут же отличился Кирилл Семенов, который забил после двухходовки с Александром Барабановым в меньшинстве — 2:1. Хозяева продолжили играть в большинстве и все-таки его реализовали. Тимур Билялов справился с первым броском, но Артем Ильенко в одно касание переправил шайбу в ворота — 3:1. Не такого результата ждали от первого периода.

Забегая вперед, тренер «Динамо» Вячеслав Козлов после игры опроверг разговоры про «поддавки», заявив, что хотели сохранить пятую строчку на Западе.

— Мы еще в прошлом матче играли на победу, чтобы забраться в «четверку». Сегодня тоже ребятам сказал, что нужно очко, чтобы остаться пятыми. В первой половине игры это получалось, потом начались удаления. Не знаю, отчего это — от избытка эмоций или начали нервничать. Мне сложно судить, — сказал Козлов «Чемпионату».

Время Тодда, оформившего хет-трик

Между тем состав «Ак Барса» выглядел в этой игре оптимальным. После победы над «Сочи» (4:2) в заявку вернулись все лидеры команды, пропускавшие поединок с южанами. В частности, на «Динамо» вышли Алексей Марченко, Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Нэйтан Тодд, Алексей Пустозеров. Все тройки атаки пришли в идеальный вид, такими они должны быть на старте плей-офф.

Однако казанцы действовали откровенно слабо, не успевая за движением игроков соперника. Казалось, что «барсы» были просто медлительнее «Динамо» и отыграться будет сложно. Немного изменился характер встречи после перерыва. Серьезно помогли удаления в составе «бело-голубых». Вначале Митчелл Миллер забил в формате «5 на 4», а в концовке двадцатиминутки Александр Хмелевский реализовал двойной штраф москвичей — 3:3.

В третьем периоде продолжили сыпаться удаления в составе «Динамо». В этой стихии особо лютовал Нэйтан Тодд. Если за эти 40 минут канадец отметился в протоколе двумя ассистами, то далее от него последовал голевой хет-трик. Вначале он реализовал большинство «5 на 3» — 3:4, затем воспользовался шансом при «5 на 4» — 4:5. Между этими голами случилось взятие ворот Билялова, после красивой мини-комбинации с завершением Анселя Галимова.

В последнюю минуту матча «Динамо» заменило вратаря на шестого полевого игрока. Этим воспользовался все тот же Тодд, поразивший пустой створ хозяев. Тут же Артем Чернов отквитал одну шайбу, но Александр Барабанов восстановил разницу в два гола — 5:7.

Победа оставила вопросы

Красочная победа «Ак Барса» оставила странное послевкусие. Понятно, что всерьез воспринимать такие матчи не стоит. Для команды Анвара Гатиятулина эта игра ничего не значила, важнее было отыграть без травм. Но казанцы вновь не смогли показать стабильного хоккея на протяжении всего матча. На этот раз «барсы» провалились на старте поединка, после чего героически побежали отыгрываться.

Тем более «Ак Барс» пропустил пять шайб от такого «Динамо». Не поражает надежностью Тимур Билялов, приходящий в себя после травмы. Впрочем, Гатиятулин не видит в этом ничего плохого. Тренер «барсов» в очередной раз повторил очевидное: «Готовимся к плей-офф».

— В прошлом матче давали паузу многим ребятам, сегодня они вернулись в состав. Рассматривали эту игру как подготовку перед плей-офф, чтобы посмотреть, какие еще коррективы можно внести. Не могу комментировать соперника, у нас свои задачи — мы делали фокус на своих сочетаниях и своих моментах, — сказал Гатиятулин.

«Динамо» М — «Ак Барс» — 5:7 (3:1, 0:2, 2:4)

Голы:

1:0 Кудрявцев (08:20, 4х5)

2:0 Зинченко (Кол, Дер-Аргучинцев, 16:38)

2:1 Семенов (Барабанов, Билялов, 18:37, 4х5)

3:1 Ильенко (Адамчук, Сергеев, 19:17, 5х4)

3:2 Миллер (Тодд, Сафонов, 30:14, 5х4)

3:3 Хмелевский (Сафонов, Тодд, 39:54, 5х3)

3:4 Тодд (Галимов, Сафонов, 40:33, 5х3)

4:4 Галимов (Чернов, Бондарь, 44:53)

4:5 Тодд (Галимов, Хмелевский, 47:05, 5х4)

4:6 Тодд (58:59, ПВ)

5:6 Чернов (Адамчук, 59:14)

5:7 Барабанов (Галимов, Марченко, 59:37, ПВ)

Далее уже плей-офф. Следующий матч «Ак Барс» проведет 23 марта в Казани с челябинским «Трактором» в первой игре серии в 19:00 мск. В этот раз команда Гатиятулина закончила «регулярку» на третьей позиции Востока. Как минимум на старте у казанцев будет преимущество домашней площадки.