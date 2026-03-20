Юрист: ChatGPT, Claude и Gemini могут попасть под ограничения в России

На данный момент законопроект Минцифры не уточняет, в каких именно случаях можно запрещать или ограничивать использование ИИ-моделей

В России трансграничные технологии искусственного интеллекта в ряде случаев могут ограничивать, говорится в законопроекте, предложенном Минцифры. Речь идет, например, о ChatGPT, Claude и Gemini, объяснил РИА «Новости» старший юрист MWS AI (входит в МТС Web Services) Кирилл Дьяков.

— Под трансграничными технологиями искусственного интеллекта понимаются все иностранные ИИ-модели, включая ChatGPT, Claude и Gemini, при использовании которых данные о пользователях, запросы и диалоги уходят разработчикам этих моделей за территорию России, — сказал он.

В то же время открытые модели, такие как Qwen или DeepSeek, возможно дообучать в закрытом контуре на собственной инфраструктуре государственных организаций и компаний, добавил эксперт. В таком случае данные не выйдут за ее пределы.

В то же время на данный момент законопроект не уточняет, в каких именно случаях можно запрещать или ограничивать использование ИИ-моделей.

Напомним, Федеральный центр разработал законопроект, регулирующий сферу искусственного интеллекта. Необходимость регулирования искусственного интеллекта давно назрела и превратилась из опции в абсолютную потребность, считает технический директор компании «Технократия» Айзат Фархутдинов, но нужно сохранить баланс.

Галия Гарифуллина