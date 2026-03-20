Вечером пятницы в Казани местами ожидается туман
Туман местами ожидается в Татарстане, в частности в Казани, во второй половине дня и вечером 20 марта. Соответствующее сообщение опубликовано в приложении МЧС.
Туман сохранится ночью и днем 21-го. Татарстанцам рекомендовали быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам, а для перехода проезжей части по возможности использовать только надземные и подземные пешеходные переходы.
Напомним, в Татарстане теплая и сухая погода продлится минимум до конца этой недели. Начало следующей недели, по прогнозам, также пройдет без существенных изменений.
