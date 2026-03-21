В школах России появится единая линейка учебников по родным языкам республик

Работа ведется специалистами в сотрудничестве с регионами

Единая линейка учебников по родным языкам и государственным языкам республик России появится в школах РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик Российской Федерации станет новым этапом для всей системы языкового образования. Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути — с 1‑го по 11‑й класс, — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс‑службе министерства.

В ведомстве отметили, что работа над созданием учебников ведется специалистами Федерального института родных языков народов РФ в сотрудничестве с регионами и научно‑образовательными организациями.

Напомним, в 2025 году депутатам Госдумы от Татарстана удалось сохранить название предмета «Родной язык». Изменения есть, но незначительные: если ранее он назывался «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации», то теперь — «Родной язык (язык народа Российской Федерации) и (или) государственный язык республики Российской Федерации».

О проблеме с переименованием заговорили после инициативы бывшего депутата от Татарстана, а ныне советника президента России по культуре Елены Ямпольской. Ранее она заявила, что разночтение «родного языка» противопоставляется русскому, из‑за чего могут возникнуть разногласия.

Тогда же Министерство просвещения России опубликовало федеральный перечень учебников для изучения татарского, допущенных к использованию в школах. Срок действия документа распространяется на период до 2026—2029 годов в зависимости от конкретного учебника.



Рената Валеева