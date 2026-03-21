Прокуратура займется правами пассажиров после задержек рейсов в Казани и Нижнекамске

В 10:14 мск небо над столицей Татарстана, Нижнекамском и Бугульмой снова открыли

Сегодня, 21 марта,в аэропортах Казани, Самары, Уфы и Чебоксар произошли задержки рейсов из‑за ограничений использования воздушного пространства. На это указали в Приволжской транспортной прокуратуре

Представители органов находятся в аэропортах и контролируют соблюдение прав пассажиров. Внимание уделяется предоставлению услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, — это включает обеспечение пассажиров необходимой информацией, организацию питания и размещения при длительных задержках, а также соблюдение иных гарантий, закрепленных законодательством.



Ранее «Реальное время» сообщало, что из-за ограничений на полеты изменения в расписании произошли у 24 казанских рейсов на вылет и прилет. В 10:14 мск небо над столицей Татарстана, Нижнекамском и Бугульмой снова открыли.



Рената Валеева