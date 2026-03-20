В России предложили ввести обязательную маркировку автозапчастей

Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки

В России предложили ввести обязательную маркировку автозапчастей — с инициативой выступил Минпромторг. Соответствующий проект постановления доступен на портале проектов нормативных правовых актов.

— Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) средствами идентификации с 1 сентября 2026 года, — говорится в документе.

Проектом устанавливаются этапы внедрения обязательной маркировки автомобильных запчастей. Так, запуск обязательной регистрации в информационной системе маркировки планируется с 1 сентября, введение обязательной маркировки и предоставление информации о поступлении товаров в оборот — с 1 декабря, а передача данных об обороте товаров — с 1 декабря 2027 года.

Согласно разъяснениям министерства, рынок автозапчастей в России отличается значительным объемом теневого сектора. Это влечет за собой распространение низкокачественных и опасных изделий, увеличение числа правонарушений в сфере автомобильного транспорта, а также нарушение обязательных норм безопасности, предусмотренных техрегламентами ЕАЭС.

Напомним, Минпромторг также выступил с критикой практики маркетплейсов, устанавливающих более низкие комиссии для импортной продукции по сравнению с товарами отечественных производителей. По данным отраслевых объединений, разница в базовых комиссиях может достигать 20%.

