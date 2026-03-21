Европа может не успеть поставить Украине оборудование для энергосистем до зимы

В качестве возможного решения рассматривают закупку оборудования в Китае

Европейские партнеры могут не успеть до зимы поставить Украине необходимое оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры. Об этом заявил депутат, член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно‑коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире украинского телеканала «Новости. Live».

По словам политика, Фонд Energy Community, куда европейцы аккумулируют средства для помощи Украине, проводит закупки у компаний, выбранных самими европейскими странами.

— Производители этого оборудования в Европе не могут ускорить производство требуемых нам запчастей. Есть вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое оборудование именно от европейских доноров, — отметил Нагорняк.

Депутат подчеркнул, что проблема дефицита запчастей стоит перед национальной энергетической компанией «Укрэнерго» очень остро. В качестве возможного решения он назвал закупку оборудования в Китае.

— Нам нужны средства, чтобы мы могли закупить и в Китае в том числе. Потому что Китай сегодня может в максимально короткие сроки дать это оборудование, — пояснил Нагорняк.

С конца 2025 года на Украине наблюдаются проблемы с электроснабжением. Они возникли на фоне холодов и повреждений энергетической инфраструктуры из-за обстрелов, из‑за чего в энергетике страны был объявлен режим ЧС. Несмотря на частичную стабилизацию ситуации, в ряде регионов до сих пор действуют графики отключений электричества. В случае перегрузки системы отключения электроэнергии могут начаться по всей стране.

Ранее европейские чиновники обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продолжить боевые действия на протяжении полутора–двух лет и пообещали выделить на это денежные средства.

Рената Валеева