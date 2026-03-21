В Татарстане спустя девять часов отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы снова принимают и отправляют рейсы.
Ранее над Татарстаном сбили беспилотники. В Саратовской области дроны повредили жилые дома, в Уфе два беспилотника попали в строящийся дом.
