Новости общества

20:20 МСК
Новости раздела
Общество

В митинге против строительства МСЗ принял участие глава Осиновского сельского поселения

13:28, 15.04.2018 1
В митинге против строительства МСЗ принял участие глава Осиновского сельского поселения
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава Осиновского сельского поселения Альберт Салимов принял участие в согласованном митинге против строительства мусоросжигательного завода. Он пояснил, что должен выслушать обе стороны — инвесторов и противников. Свое мнение по поводу завода высказывать он отказался.

Кроме того, на митинге в Осиново активисты провели внутреннее голосование по поводу строительства МСЗ. Под плакатом поставили два контейнера и попросили участников выбрать: они за или против этого завода.

Напомним, исполком Осиновского сельского поселения предложил провести митинг против строительства мусоросжигательного завода 15 апреля на площадке у продуктового магазина на улице Октябрьской, 22.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    шундый хәл булмый инде! Свое мнение по поводу завода высказывать он отказался диелгән. Между прочим он должностное лицо һәм үз җирлек халкы белән бергә булырга тиеш, әгәр алай түгел икән грош ему цена! Позор! Ничек оялмый шул кешеләрнең күзенә каарга. Бер генә депутат та юк иде митингта, шул кешеләр сайлап куйган депутатлар бит инде алар. Мандат югалтмыйм дип йөриячәксезме? Ужас. Митингта сабыйлар чыгыш ясады, килергә иде, карарга иде шул балаларның күзләренә. Позор властям!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан