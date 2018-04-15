В митинге против строительства МСЗ принял участие глава Осиновского сельского поселения

Глава Осиновского сельского поселения Альберт Салимов принял участие в согласованном митинге против строительства мусоросжигательного завода. Он пояснил, что должен выслушать обе стороны — инвесторов и противников. Свое мнение по поводу завода высказывать он отказался.

Кроме того, на митинге в Осиново активисты провели внутреннее голосование по поводу строительства МСЗ. Под плакатом поставили два контейнера и попросили участников выбрать: они за или против этого завода.

Напомним, исполком Осиновского сельского поселения предложил провести митинг против строительства мусоросжигательного завода 15 апреля на площадке у продуктового магазина на улице Октябрьской, 22.