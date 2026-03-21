Жители Казани назвали идеальную продолжительность отпуска

Двумя неделями готовы ограничиться 14% казанцев

Короткие периоды отпуска привлекают немногих: всего 4% казанцев предпочли бы отдыхать 10 дней. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики SuperJob.

Двумя неделями готовы ограничиться 14% казанцев, тремя — 20%. Наибольшую поддержку получила идея четырехнедельного отпуска: его назвали идеальным 32% респондентов. Еще 23% опрошенных считают оптимальным отдых продолжительностью более месяца.

Женщины чаще мужчин согласны на двух‑ или трехнедельный отпуск, тогда как мужчины активнее поддерживают идею четырехнедельного и более длительного отдыха.

Среди респондентов до 35 лет каждый девятый (11%) считает 10 дней достаточными для отдыха, каждый четвертый (25%) выбирает две недели, а 23% — три недели. В возрастной группе от 35 до 45 лет 29% горожан отдают предпочтение четырем неделям, а 28% считают лучшим вариантом отпуск длиннее месяца. Старшее поколение чаще более молодых выбирает четырехнедельный отдых — такой вариант поддержали 37% представителей этой возрастной категории.

Горожане со средним профессиональным образованием заметно чаще обладателей дипломов вузов называют оптимальным отдых длительностью четыре недели: 38% против 30% соответственно.

Среди опрошенных с зарплатой от 200 тыс. рублей в месяц больше желающих отдыхать дольше: 34% назвали лучшим отдых длиной в четыре недели, еще 26% предпочли бы более длительный период.

Напомним, в Татарстане почти каждый пятый сотрудник работает неполный рабочий день. Такие данные приводит Татарстанстат.

