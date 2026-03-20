Оверсайз у зумеров, минимализм у женщин: сколько казанцы тратят на трендовую одежду

При этом больше половины горожан (57%) следят за трендами в одежде, а 21% делают это активно

Жители Казани в среднем тратят 31 тыс. рублей в год на трендовые вещи. При этом больше половины горожан (57%) следят за трендами в одежде, а 21% делают это активно. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Авито».



— На тренды чаще всего ориентируются женщины и молодежь 18—24 лет. Узнают о модных тенденциях они в основном через блогеров и инфлюенсеров, также 14% из них смотрят показы брендов. При этом среди мужчин интерес к трендам проявляет тоже немалая доля — 43%. Они, в свою очередь, чаще считывают тренды по прохожим (40%) и передачам на телевидении (32%), — объяснил руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle Никита Захаров.

Среди тех, кто следит за трендами, большинство (52%) внедряет их в свой гардероб. При этом 12% делают это постоянно, пробуя новые сочетания, чаще всего это молодые люди в возрасте 18—24 лет (18%).

Весенние модные предпочтения казанцев распределились следующим образом:

минимализм и базовые образы лидируют с 53% — их чаще выбирают женщины;

спортивный стиль занял второе место (33%) — к нему чаще обращаются мужчины;

классика и строгие силуэты вошли в топ‑3 (29%);

оверсайз стал любимым трендом зумеров — в нем этой весной планирует ходить каждый второй представитель этой возрастной группы (46%).

Под влиянием трендов жители Казани чаще всего покупают повседневную одежду, которую легко интегрировать в привычные образы: футболки, джинсы, свитеры (52%).



Распределение годовых расходов на трендовые вещи выглядит так:

41% казанцев укладываются в 15 тыс. рублей;

15% тратят от 15 тыс. до 30 тыс.;

еще 15% — от 30 тыс. до 50 тыс.;

18% расходуют больше 50 тыс. рублей — чаще всего это молодежь 18—24 лет.

Ранее японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России четыре товарных знака. В числе указанных обозначений — AirSense, Perfect Black, Peace for all и Blocktech.



Рената Валеева