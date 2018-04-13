В ответ на санкции Россия прекратит поставки в США двигателей для гражданских и военных спутников
В случае принятия закона об ответных мерах на санкции США Россия прекратит поставлять в США двигатели РД-180, которые используются для гражданских и военных спутников.
«Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО «Энергия». Эти двигатели использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники», — цитирует «РИА Новости» председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина.
Напомним, внесенный сегодня, 13 апреля, в Госдуму законопроект предполагает приостановку сотрудничества России с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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