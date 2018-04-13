В ответ на санкции Россия прекратит поставки в США двигателей для гражданских и военных спутников

В случае принятия закона об ответных мерах на санкции США Россия прекратит поставлять в США двигатели РД-180, которые используются для гражданских и военных спутников.

«Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО «Энергия». Эти двигатели использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники», — цитирует «РИА Новости» председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина.



Напомним, внесенный сегодня, 13 апреля, в Госдуму законопроект предполагает приостановку сотрудничества России с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей.