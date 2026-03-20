ЦБ вновь снизил ключевую ставку, но рынок готовился к повышению

В феврале зафиксировано замедление роста цен после временного ускорения в январе, при этом устойчивые показатели текущего роста цен остаются в диапазоне 4–5%

Совет директоров Банка России второй раз с начала года снизил ключевую ставку — с сегодняшнего дня она составляет 15% годовых. Решение регулятора разошлось с общими ожиданиями рынка — консенсус-прогноз экспертов составлял 16%. При этом ставки по кредитам и депозитам изменятся незначительно, прогнозируют эксперты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ставки, при этом подчеркнула, что оно не будет автоматическим. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ставка снизилась, но в контролируемых пределах

20 марта совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. ЦБ, объясняя решение, заявил, что в феврале темпы роста цен снизились до уровней второй половины прошлого года: эффект от повышения НДС, акцизов и сборов в основном отразился на ценах в начале года. Устойчивая инфляция в начале 2026‑го остается в диапазоне 4—5% в пересчете на год. При этом инфляционные ожидания в феврале — марте вернулись к средним уровням прошлого года, но остаются повышенными, что сдерживает дальнейшее снижение ставки.

Согласно заявлению ЦБ, внутренний спрос охлаждается, особенно в сегменте потребительской активности и малого/микробизнеса. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025‑го немного снизился, но остался вблизи рекордных уровней; при этом число компаний, планирующих нарастить инвестиции в 2026‑м, превышает число тех, кто намерен их сократить. Годовая инфляция в 2026 году ожидается на уровне 4,5—5,5%, во втором полугодии — вблизи 4%, а с 2027‑го должна выйти на целевой уровень.

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 24 апреля 2026 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции подчеркнула, что ее автоматического снижения не будет.

— Динамика инфляции и инфляционных ожиданий, охлаждение внутреннего спроса позволили нам сегодня принять решение о снижении ключевой ставки. Но в то же время значительно выросла неопределенность, связанная с внешними условиями и будущими параметрами бюджета. Нам может потребоваться время для того, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Мы будем оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это снижение не будет автоматическим, — заявила она.

Ставки по кредитам и депозитам изменятся незначительно

— Решение ЦБ снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 15,5%, разошлось с общими ожиданиями рынка — консенсус-прогноз экспертов составлял 16%. Регулятор отметил возможность продолжить плавное смягчение денежно-кредитных условий в марте на фоне уже сформировавшегося тренда замедления роста цен. Курс рубля в феврале, вероятно, продолжит закрепляться в диапазоне 74,50—81,50 рубля за доллар. Рубль в парах с долларом, евро и юанем остается привлекательным благодаря высокой ключевой ставке, — заявил в разговоре с «Реальным временем» начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

По словам эксперта, на решение ЦБ продолжить плавное смягчение монетарного курса повлияли высокие инфляционные ожидания домохозяйств, вызванные влиянием разовых фискальных факторов. При этом ставки по кредитам и депозитам изменятся незначительно.

Как отмечает Соболев, базовая стратегия регулятора в текущем году предполагает плавное снижение ключевой ставки до диапазона 13,5—14,5%. В свою очередь, ослабление может проявиться в силу экономических причин — сокращения торгового баланса страны и, как следствие, уменьшения предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. В этой связи консервативным инвесторам, вероятно, стоит подумать о диверсификации валютного портфеля.

Вместе с тем член РАСО и Комиссии по майнинговой деятельности и технологии блокчейн Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Андрей Лобода заявил в разговоре с «Реальным временем», что на фоне макроэкономической стабильности и успешного обуздания инфляции, находящейся ниже отметки 6%, у регулятора остается заметный запас в потенциале дальнейшего плавного снижения ключевой ставки.

— Вполне вероятно, что она будет стремиться к 13% к середине лета. Сверхдорогие, очень комфортные цены на энергоресурсы и подорожавший доллар позволят сгладить и сбалансировать дефицит бюджета. При этом уже во второй половине весны для доллара преодоление цели в 90 рублей станет реалистичной, — отметил Лобода.

Дмитрий Зайцев