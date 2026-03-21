Сегодня в Татарстане потеплеет до +9 градусов

07:00, 21.03.2026

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, северо-западный 5—10 м/с. Температура составит от +4 до +9 градусов, на западе до +12 градусов. Утром на дорогах местами сильная гололедица.

Галия Гарифуллина

