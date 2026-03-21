В Казани задержаны 12 рейсов на вылет и столько же на прилет — над Татарстаном сбили дроны

С 03:52 мск воздушные гавани республики были закрыты

В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска (Татарстан) действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно данным онлайн‑табло, на вылет задерживается 12 рейсов — аналогичное количество рейсов не может прибыть в указанные аэропорты.

Среди задержанных рейсов — вылет в Хургаду, который состоится через 4 часа, в Стамбул — через 5 часов, в Калининград — менее чем через 4 часа. Вылеты в Москву, Тобольск, Санкт‑Петербург и Уфу задержаны менее чем на 2 часа.

На прилет задержки также варьируются. Более чем на 5 часов задерживается прибытие рейса из Сургута в Казань, с такой же задержкой ожидается самолет из Уфы. Рейс из Хургады прибудет в Казань менее чем через 4 часа, из Перми — через 4 часа. С аналогичной задержкой ожидаются самолеты из Кемерова и Стамбула. Рейсы из Москвы, Санкт‑Петербурга и Душанбе прилетят с минимальной задержкой в 2 часа.

Сегодня над регионами России уничтожены 283 украинских беспилотника — в том числе над территорией Татарстана. Точное количество дронов, зафиксированных непосредственно над республикой, не уточняется.

